روسيا تشكل ممرًا أخضر لنقل البضائع عبر أراضيها

يعتبر نظام الختم الإلكتروني عند نقل البضائع الذي تحققه السيارات والسكك الحديدية عبر الأراضي الروسية جزءا من الممر الأخضر الذي شكلته وزارة النقل الروسية.

أعلن ذلك نائب وزير النقل الروسي( يفغيني ديتريخ) في حديث أدلى به يوم 19 فبراير لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف قائلا إن هذا النظام (الختم الإلكتروني) يمكن أن تنضم إليه بلدان التعاون الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح ديتريخ أن تطبيق الختم الإلكتروني سيربح منه المرسل والمرسل إليه على حد سواء وذلك بفضل زيادة سرعة نقل البضائع. أما تطبيق الختم الإلكتروني مع تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية فسيضمن الانتقال إلى التداول الإلكتروني للوثائق والمستندات في مجال نقل البضائع.

إقرأ المزيد

وحسب نائب الوزير الروسي فإن البنية التكنولوجية لنظامي "بلاتون" لنقل البضائع بالسيارات و"غلوناس" للملاحة الفضائية ستسمح بتطبيق الرقمنة في تكنولوجيا الختم والتداول الإلكتروني للوثائق والمستندات.

يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد نشرت على موقعها الرسمي مشروع القانون الذي يقضي بتطبيق نظام الختم الإلكتروني. وبموجب هذا القانون فإن وسائل النقل البري كلها، بما فيها السكك الحديدية والسيارات، والتي تمر عبر أراضي روسيا يجب أن تزود بأجهزة الملاحة الفضائية والختم الإلكتروني لضمان إرسال المعلومات لمنظومة رقابة موحدة.

وكانت الحكومة الروسية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بتطبيق نظام "الفاتورة الإلكترونية" للسيارات العابرة للأراضي الروسية. وأشار القرار إلى أن الفاتورة الإلكترونية لها قوة قانونية مماثلة للفاتورة الورقية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف