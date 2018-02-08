لأول مرة.. قطار شحن روسي يصل إيران عبر أذربيجان

لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدان الثلاثة، وصل قطار شحن روسي إلى إيران ظهر اليوم الخميس في إطار رحلة تجريبية عبر خط سكك الحديد آستارا الأذربيجانية - آستارا الإيرانية.

وأكد نائب رئيس قسم نقل الشحنات في شركة سكك الحديد الأذربيجانية باناح كريموف في تصريح صحفي أن القطار المؤلف من ست عربات محملة بـ55 طنا من الأخشاب والذي انطلق من مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا وصل وجهته، ويفرغ حمولته في آستارا الإيرانية.

وأعلنت شركة سكك الحديد الإيرانية أن الرحلة التجريبية للقطار عبر خط سكك الحديد آستارا- آستارا تستهدف تقييم الظروف الفنية والبنى التحتية في الخط بغية معالجتها قبل مراسم التدشين الرسمية.

وانطلق هذا المشروع في عام 2016 ليصل شبكتي سكك الحديد الإيرانية والروسية عبر أذربيجان.

ويأتي ذلك بعد أيام من اجتماع ثلاثي بين موسكو وطهران وباكو اتفقت فيه البلدان الثلاثة على إطلاق قطار ركاب جديد بين آستارا وموسكو، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف