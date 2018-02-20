غوغل تكشف ثغرة أمنية جديدة في متصفح مايكروسوفت

تتعهد غوغل بإيجاد المشاكل والثغرات الأمنية في منتجات الشركات الأخرى من خلال مشروعها "Project Zero"، والذي أثبت فعاليته في الأداء .

فقد عثرت غوغل على مشكلة أمنية متوسطة مستوى الخطورة في متصفح مايكروسوفت إيدج "Edge"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وتتعلق المشكلة بكيفية تعامل متصفح إيدج مع تنفيذ التعليمات البرمجية، حيث توجد الثغرة في معالج تنفيذ الشيفرات البرمجية داخل المتصفح، وبفضل هذا الخلل يمكن للقراصنة تجاوز ميزات الأمان في متصفح مايكروسوفت، ووضع الشيفرات الخبيثة ضمن ذاكرة الكمبيوتر المستهدف.

وتعتمد سياسة مشروع "Project Zero" من غوغل، على إعطاء الشركات 90 يوما من تاريخ اكتشاف الثغرات الأمنية، للقيام بإصلاحها،

وذكر موقع "Neowin" أن غوغل أخطرت مايكروسوفت بشأن هذه الثغرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونظرا لأن مايكروسوفت لم تقم بمعالجة هذه المشكلة، فقد قررت غوغل جعلها مشكلة عامة، وهو ما لا يروق لمايكروسوفت نظرا لأنها أعربت سابقا عن استيائها بشأن كيفية تعامل غوغل مع هكذا تقارير.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني