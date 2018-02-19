تقنية جديدة من سامسونغ لقياس ضغط الدم

ذكر موقع "GSM-Arena" المهتم بشؤون التكنولوجيا أن سامسونغ سجلت براءة اختراع جديدة ستساعد ساعاتها الذكية على قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

ووفقا للمعلومات فإن "الاختراع الجديد الذي سجلته سامسونغ هو عبارة عن جهاز صغير يثبت على الجزء الخلفي من الساعة الذكية، أي القسم الملامس للمعصم، ويقوم هذا الجهاز بإرسال إشعاعات ضوئية عبر الجلد ويقيس تناثرها في الأنسجة، واستنادا لمعدلات الضوء المتناثر يمكنه تحديد معدلات ضغط الدم".

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وبالرغم من أن سامسونغ لم تدل بأية معلومات رسمية حول موعد طرح تلك التقنية في ساعاتها الذكية، إلا أن عددا من مواقع الإنترنت أكدت أنها ستظهر في ساعات "Samsung Gear X" المنتظرة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر