إتش تي سي تخسر أحد أهم موظفيها

أعلن مدير قسم الهواتف الذكية في شركة إتش تي سي، تشانغ تشيا لين، عن استقالته من منصبه في الشركة.

وبدأ تشانغ عمله في إتش تي سي منذ عام 2012، حيث بدأ مسيرته المهنية بمنصب مدير مالي وترقى تدريجيا ليتسلم عددا من المهام حتى أضحى مؤخرا مدير قسم الهواتف الذكية في الشركة، كما شغل منصب المسؤول عن مبيعات الهواتف.

إقرأ المزيد

وتأتي استقالة تشانغ من الشركة بعد مدة من الأخبار التي تداولتها بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والتي أكدت أن إتش تي سي باعت جزء من أسهما التي تتعلق بصناعة الهواتف الذكية وتصميمها لشركة غوغل، مقابل صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار.

كما تجدر الإشارة إلى أن إتش تي سي تتحضر حاليا لإطلاق عدد من الهواتف الذكية بمواصفات مميزة، ومن المفترض أن تطرح هاتف "U12" في معرض "Mobile World Congress 2018" الذي سيعقد، ما بين 26 فبراير و1 مارس المقبل.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر