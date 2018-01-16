هاتف مميز من "إتش تي سي" بسعر منافس

استعرضت شركة "إتش تي سي" مؤخرا هاتف "U11" الجديد الذي يتوقع أن يلقى رواجا كبيرا بسبب مواصفاته المميزة وسعره المنافس.

وخلال استعراضهم لهذا الهاتف مؤخرا في تايوان، قال الخبراء في إتش تي سي: "خلال تطويرنا للجيل الرابع من هواتف U11 حرصنا على أن نصنع هواتفا ممتازة بمواصفات جيدة وسعر منافس. وكان تزويد الهاتف ببطارية كبيرة وكافية لأكبر عدد ممكن من الساعات من أهم أولوياتنا، وسيساعد على ذلك البطارية نفسها والتوافق في العمل بين المعالج وباقي أجزاء الهاتف".

وفي تعديد لأهم مواصفات تلك الهواتف ذكر الخبراء:

- الشاشة: أتت Super LCD3 بمقاس 6 بوصات ودقة عرض "1080х2160".

- المعالج: Snapdragon 652.

- الذاكرة الداخلية: 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية.

- ذاكرة الوصول العشوائي: 4 غيغابايت.

- كاميرا أمامية مزدوجة "5+5" ميغابيكسل.

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- الكاميرا الأساسية: بدقة 12 ميغابيكسل.

- البطارية: بسعة 3930 ميللي أمبير، تكفي لأكثر من يوم كامل من العمل المتواصل للهاتف.

- نظام التشغيل: Android 7 Nouga مع واجهات "Edge Sense".

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- ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وقد طرح هذا الهاتف حاليا في الأسواق الصينية بسعر 505 دولارات للنسخة المزودة بذاكرة داخلية 46 غيغابايت، ومن المنتظر أن يظهر في الأسواق العالمية مع بداية فبراير المقبل.

المصدر: ميل. رو

أسعد ضاهر