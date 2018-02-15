غوغل تنقذك من الرسائل المزعجة بالرد بدلا عنك

وجدت غوغل حلا يحرر مستخدميها من الالتزام بالتواصل المستمر مع الأصدقاء عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، من خلال تطوير نظام للرد التلقائي يعتمد الذكاء الاصطناعي.

ويعمل مختبر المنتجات التجريبية في غوغل والذي يسمى "Area 120"، على نظام جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل المزعجة للأصدقاء عبر فيسبوك ماسنجر وواتس آب ورسائل أندرويد وسكايب ورسائل تويتر المباشرة وهانغ آوت وألو، وغيرها من خدمات المراسلة الفورية الأكثر شعبية.

Google sending out invites for 'Reply' app, adds smart replies to popular messaging apps https://t.co/mQmMHHX88zpic.twitter.com/B6XyXbSwJc — Android Police (@AndroidPolice) February 13, 2018

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وتحمل ميزة غوغل الجديدة اسم "reply"، وتهدف للحد من الإزعاج الذي تسببه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باقتراح مجموعة من الردود المناسبة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن اختيار واحدة منها بنقرة واحدة.

ولم تقم غوغل بإتاحة الميزة للجميع حاليا، حيث تجري تجربتها في مختبراتها، وهو ما يعني أن موعد إطلاقها الرسمي قريب للغاية.

وتتمثل الوظائف الأخرى لـ "reply" إلى جانب الرد على الرسائل، في "وضع عدم الإزعاج"، وهو ما يعني أنه عندما تكون بصدد قيادة سيارة فإن الميزة الجديدة ستقوم إما بالرد أو تحويل الهاتف إلى "الوضع الصامت" وإخبار الطرف الآخر بأنك غير قادر على إجراء محادثة في الوقت الراهن.

كما أن الميزة ستقوم بمسح جميع الرسائل الواردة والرد على العاجلة منها حتى وإن كان الهاتف صامتا.

المصدر: ذي غارديان

فادية سنداسني