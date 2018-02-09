فيسبوك يختبر ميزة طال انتظارها!

يختبر فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية "عدم التصويت" أو رفض التعليقات، ما يمكن أن يبشر بأحد أهم عمليات تطوير الموقع الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

وفي سلسلة من التغريدات، نشرت خبيرة التكنولوجيا، تايلور لورينز، صورا من حسابها على فيسبوك، تُظهر وجود خيار "downvote" تحت التعليقات، إلى جانب خيارات الرد والإعجاب. وأبلغ عدد من المستخدمين عن رؤية هذا الخيار في الأخبار الرئيسية.

Facebook is testing downvoting comments pic.twitter.com/SBOSQITotO — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 8 февраля 2018 г.

وبالمقارنة مع ميزة موقع رديت، حيث يمكن للمستخدمين "رفض التصويت" أو "التصويت" على المحتوى، كتبت لورينز: "يختبر فيسبوك خيار عدم الموافقة على التعليقات، لتبدو الميزة مشابهة لتوجهات موقع رديت".

A quick video of what the #FacebookDownvote button looks like for me. Coming up next, a video of putting it into action thanks to a willing volunteer. #smm#socialmedia#socialmediamarketingpic.twitter.com/LlJG8fVwdA — Christina Hudler (@hudlersocial) 8 февраля 2018 г.

وانتشرت شائعات منذ فترة طويلة، تقول إن فيسبوك يعمل على اختبار ميزة "عدم الإعجاب" أو "رفض التصويت"، ولكن يبدو أن عملاق المواقع الاجتماعية لم يتخذ الإجراءات التنفيذية حتى الآن.

Sincerest form of flattery! Wish I'd trademarked it and “upvote” when came up with it. 😂😂 https://t.co/wJMxILChCV — Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) 8 февраля 2018 г.

وبالإضافة إلى ادعاءات العديد من المستخدمين، نُشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يظهر فيه خيار "downvote" الجديد.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا