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فيسبوك يختبر ميزة طال انتظارها!

العالم الرقمي

فيسبوك يختبر ميزة طال انتظارها!
Reuters Dado Ruvic/Illustration
فيسبوك يختبر ميزة طال انتظارها!
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يختبر فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية "عدم التصويت" أو رفض التعليقات، ما يمكن أن يبشر بأحد أهم عمليات تطوير الموقع الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

وفي سلسلة من التغريدات، نشرت خبيرة التكنولوجيا، تايلور لورينز، صورا من حسابها على فيسبوك، تُظهر وجود خيار "downvote" تحت التعليقات، إلى جانب خيارات الرد والإعجاب. وأبلغ عدد من المستخدمين عن رؤية هذا الخيار في الأخبار الرئيسية.

وبالمقارنة مع ميزة موقع رديت، حيث يمكن للمستخدمين "رفض التصويت" أو "التصويت" على المحتوى، كتبت لورينز: "يختبر فيسبوك خيار عدم الموافقة على التعليقات، لتبدو الميزة مشابهة لتوجهات موقع رديت".

وانتشرت شائعات منذ فترة طويلة، تقول إن فيسبوك يعمل على اختبار ميزة "عدم الإعجاب" أو "رفض التصويت"، ولكن يبدو أن عملاق المواقع الاجتماعية لم يتخذ الإجراءات التنفيذية حتى الآن.

وبالإضافة إلى ادعاءات العديد من المستخدمين، نُشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يظهر فيه خيار "downvote" الجديد.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا

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