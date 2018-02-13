55 مليار رسالة ترسل في اليوم عبر "واتس آب"

اعتبر نيراج أرورا نائب رئيس تطوير الأعمال لشركة واتس آب، أن الأسباب الرئيسية لنجاح التطبيق تكمن في البساطة والثقة.

وجاءت تصريحات أرورا أمس الاثنين على هامش الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المكرسة لقضايا تتعلق بعمل حكومات المستقبل، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات الحياة.

وأكد أن عدد المستخدمين النشطين في واتس آب بلغ 1.3 مليار في الشهر، من ضمنهم مليار مستخدم يرسلون 55 مليار رسالة يوميا، وأن كافة الرسائل النصية والصوتية عبر التطبيق محمية.

وأضاف نيراج أرور أن شعار واتس آب "لا إعلانات ولا ألعاب ومن دون أي حيل وخداع، وهنا يكمن سر النجاح".

وتستضيف الإمارات أكثر من 4 آلاف مسؤول ومتخصص في القمة بنسختها السادسة، ويضم الاجتماع 140 حكومة، و16 منظمة دولية، و130 متحدثا.

المصدر:تاس

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