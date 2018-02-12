"هجرة" 2 مليون مستخدم من فيسبوك!

بدأ المراهقون والشباب بمغادرة موقع فيسبوك باتجاه إنستغرام وسناب شات لأسباب تتعلق بالقيود التي يفرضها الموقع على مستخدميه.

ونشر موقع " eMarketer " دراسة إحصائية عن انتقال المراهقين من استخدام شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى إنستغرام وسناب شات.

إقرأ المزيد

وسينخفض عدد مستخدمي فيسبوك، عام 2018، لمن هم تحت سن 11 عاما، بنسبة 9.3%. كما أن عدد مستخدميه الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سينخفض بمعدل 5.6%، أما من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فسيتراجع استخدامهم لموقع التواصل بنسبة 5.8%.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعطي فيها موقع " eMarketer " مثل هذه التوقعات المخيبة للآمال عن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعية الأولى في العالم.

وسيفقد فيسبوك ما يقارب مليونين من مستخدميه الأمريكيين دون سن 24 عاما، حيث سينتقل 1.6 مليون منهم إلى إنستغرام، والباقي إلى سناب شات.

ويرجع الخبراء سبب هجرة الشباب من فيسبوك إلى عوامل كثيرة تبدأ بالقيود التي يفرضها على مستخدميه لمن هم تحت سن 13 عاما.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو