انفجار سماعة "AirPods" عقب احتراقها في أذن صاحبها!

أكد موقع "9to50Mac" أن سماعة من نوع "AirPods" التي تنتجها آبل احترقت في أذن مواطن أمريكي لتنفجر بعدها مباشرة.

وأفاد الموقع بأن "هذه الحادثة هي أول حالة تسجّل في الولايات المتحدة لانفجار سماعات AirPods أثناء استعمالها".

من جانبه، علق الشاب الضحية جيسون كلونز، من ولاية فلوريدا، بالقول: "كانت سماعة AirPods في أذني حينما كنت أتدرب في إحدى الصالات الرياضية، وفجأة شعرت برائحة كريهة تنبعث من السماعة، وأدركت أن الدخان يخرج منها، سحبتها على الفور ورميتها على الأرض وخرجت لطلب المساعدة، وعندما عدت تفاجأت بأنها انفجرت واحترقت".

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وأضاف كلونز قائلا: "لا أدري ما الذي كان ليحصل لأذني لو لم أسحب السماعة في الوقت المناسب، ربما كنت لأفقد جزءا من أذني، أحتاج لضمانات بألا تتكرر تلك الحادثة مرة أخرى".

وتفيد الأنباء بأن شركة آبل تواصلت مع الشاب المذكور للوقوف على ملابسات الحادثة والبدء بالتحقيق في أسبابها.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر