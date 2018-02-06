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المحتوى الإباحي "حذف" تلغرام من "App Store"

العالم الرقمي

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اختفى تطبيق تلغرام من متجر تطبيقات آبل قبل عدة أيام بسبب نشر بعض المستخدمين لمواد إباحية، دفعت المبرمجين إلى حذفه.

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اختفاء تطبيق تلغرام من "App Store"

ونشرت مجلة "9to50Mac" الإلكترونية الرسالة التي وجهها فيل شيلير رئيس "App Store"، يوضح فيها سبب إزالة تلغرام من متجر التطبيقات، والذي يتمثل في نشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال، ما يعد انتهاكا لقواعد مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ويذكر شيلير في رسالته أن تلغرام أعيد إلى المتجر بعد إزالة المواد الإباحية من قبل المشرفين، في 1 فبراير الجاري.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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