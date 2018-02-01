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اختفاء تطبيق تلغرام من "App Store"

العالم الرقمي

اختفاء تطبيق تلغرام من
imagebroker.com-© Valentin Wolf
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اختفى تطبيق تلغرام من متجر شركة آبل الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، لأسباب مجهولة.

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ولم يعد باستطاعة مستخدمي تطبيقات متجر آبل تحميل هذا البرنامج من قائمة البرامج في روسيا ودول أجنبية أخرى.

وعلق مصمم تطبيق تلغرام الروسي بافل دوروف، على صفحته في تويتر، وقال إن "المشكلة بسيطة"، وستحل في القريب العاجل.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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