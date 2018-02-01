اختفاء تطبيق تلغرام من "App Store"
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اختفى تطبيق تلغرام من متجر شركة آبل الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، لأسباب مجهولة.
ولم يعد باستطاعة مستخدمي تطبيقات متجر آبل تحميل هذا البرنامج من قائمة البرامج في روسيا ودول أجنبية أخرى.
وعلق مصمم تطبيق تلغرام الروسي بافل دوروف، على صفحته في تويتر، وقال إن "المشكلة بسيطة"، وستحل في القريب العاجل.
Minor issue, should be back soon.— Pavel Durov (@durov) February 1, 2018
المصدر: نوفوستي
خالد ظليطو
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