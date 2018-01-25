غرامة هائلة لـ "كوالكوم" بسبب رشوة آبل!

أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قرارا بتغريم شركة "كوالكوم" 997 مليون دولار بسبب رشوتها لشركة آبل واحتكارها سوق الرقاقات الإلكترونية.

ووفقا لمارغيريت ويستاغر المتحدثة باسم الهيئة فإن "كوالكوم قدمت رشاوى بمليارات الدولارات لشركة آبل لتمتنع الأخيرة عن تركيب معالجات الشركات الأخرى في أجهزة iPhone وiPad، ولذلك لم تتمكن الشركات الأخرى، بغض النظر عن جودة منتجاتها، من منافسة كوالكوم في سوق الرقاقات الإلكترونية".

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وفي حديث للصحافة في بروكسل قالت المتحدثة: "كانت آبل تفكر بجدية بشراء المعالجات من شركات أخرى كـ Intel، الأمر الذي كان ليدعم عمل هذه الشركات ويخلق منافسة حقيقية في الأسواق، لكن آبل لم ترد ربما خسارة الأموال التي كانت تدفعها لها كوالكوم، وهذا الأمر استمر حتى عام 2016، عند انتهاء مدة العقود المبرمة بين الشركتين".

وتجدر الإشارة إلى أن كوالكم وآبل عقدتا اتفاقية، في 2011، تقضي بتغريم الأخيرة بمبالغ مالية في حال قامت بتركيب معالجات شركات أخرى في أجهزة iPhone وiPad، لكن هذه الاتفاقية تعرضت للإلغاء مرتين عام 2013 و2016. ومنذ بداية 2017، اندلعت بين الشركتين حرب طاحنة من الدعاوى القضائية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر