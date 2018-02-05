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آبل توفر أداة لتسجيل الدخول الموحد على الإنترنت

العالم الرقمي

آبل توفر أداة لتسجيل الدخول الموحد على الإنترنت
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
آبل توفر أداة لتسجيل الدخول الموحد على الانترنت
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كشف موقع متخصص في الأخبار التقنية عن وجود شيفرات برمجية في نظام التشغيل "iOS 11.3" بيتا، يلمح لإمكانية إطلاق شركة آبل أداة لإدارة كلمات المرور على شبكة الإنترنت.

ووفقا لموقع "9to5Mac"، فمن المتوقع أن توفر آبل لمستخدميها أداة جديدة تعتمد على حساب "iCloud" الخاص بهم، تسمح بتخزين بيانات تسجيل الدخول لاستخدامها لاحقا أثناء تصفح المواقع دون الحاجة لكتابة كل شيء يدويا، وستمنح الأداة المواقع إذن الوصول إلى "بيانات iCloud الشخصية"، وربما يشمل ذلك اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني.

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ولن يحتاج المستخدم سوى لكلمة مرور لحساب "iCloud" لتأكيد سير العملية.

ومن غير المؤكد موعد طرح هذه الميزة رسميا، إلا أن توفير آبل أداة لتسجيل الدخول الموحد لمستخدمي أجهزة Apple TV، والتي تعتمد أيضا على حساب المستخدم في iCloud، يرفع من احتمال إطلاق الميزة ذاتها لمستخدمي النسخة النهائية من "iOS 11.3".

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني

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