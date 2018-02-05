إنتل تطلق "نظارتها الذكية" قبل نهاية 2018

أكدت مصادر مقربة من "إنتل" الأمريكية عزم الشركة طرح نظارتها الذكية للواقع المعزز قبل نهاية العام الجاري.

وذكر موقع Bloomberg نقلا عن المصادر، أن "النظارات أو الخوذة الذكية تطور تحت مشروع Superlite الذي تشارك فيه شركة Vault التابعة لإنتل، والمعروفة بتطويرها للإلكترونيات، فضلا عن أن إنتل عقدت أيضا بعض الاتفاقيات مع شركة Quanta Computer التي ستساهم في إنجاز هذا المشروع".

إقرأ المزيد

وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي تؤكد فيه عدة مواقع مهتمة بالشؤون التقنية أن "إنتل عازمة على بيع الحصة الأكبر من أسهم مشروعها الذي يطور تقنيات الواقع المعزز إلى بعض المستثمرين، والاحتفاظ ببعض أسهم المشروع لنفسها، في حين تقدر قيمة أسهم شركة Vault التابعة لها والتي تطور تلك التقنيات بـ 350 مليون دولار".

ومن المفترض أن تأتي نظارات "Superlite" بميزات متطورة تجعلها منافسا قويا في عالم تقنيات الواقع المعزز، فضلا عن أنها ستكون قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر