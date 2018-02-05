أهم مواصفات "Honor 9 Lite" من هواوي

استعرضت شركة هواوي الصينية مؤخرا هاتف "Honor 9 Lite" بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وعقب النجاحات التي شهدتها مبيعات هواتف "Honor 9" التي أصدرتها هواوي العام الفائت، قررت الشركة إصدار نسخة معدلة من تلك الهواتف بمواصفات مميزة وأسعار منافسة.

ومن أهم ما يميز هواتف "Honor 9 Lite" الجديدة:

- هيكل خارجي أنيق، مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للكسر والخدش.

- شاشة مميزة بمقاس 5.65 بوصة ودقة عرض (2160/1080) بيكسل.

- معالج ثماني النوى سريع الأداء من نوع Kirin 659.

- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع إلى 256 غيغابايت ببطاقات ذاكرة خارجية microSD.

- منفذين لبطاقات الاتصال.

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16 غيغابايت مزودة بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة وقياس المسافات.

- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

- بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

- Bluetooth 4.2 ،NFC، منفذ USB-C.

- ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

ويتراوح سعر هذا الجهاز المميز ما بين 260 و267 دولارا فقط.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر