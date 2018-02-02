المساعد الصوتي "أليكسا" يدعم الرسائل النصية

أطلقت أمازون ميزة الرسائل القصيرة SMS في مساعدها الذكي "أليكسا"، ما يتيح إمكانية إرسال النصوص إلى الهواتف النقالة.

ويلتقط المساعد الذكي الرسالة الصوتية الخاصة بالمستخدم، ويحولها إلى نص لإرسالها إلى أي جهة اتصال يختارها. ولكن الميزة لا تدعم هواتف آيفون، حيث سيعمل "أليكسا" مع أجهزة الأندرويد فقط في الوقت الراهن.

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وأتيحت الميزة الجديدة في الولايات المتحدة فقط، ومن المرجح إطلاقها في بريطانيا عما قريب، وفقا لخبير التكنولوجيا، دانيال إيفيس.

وفيما يلي كيفية إرسال النصوص باستخدام أليكسا:

1-التسجيل في Alexa Calling & Messaging ضمن تطبيق أليكسا.

2- اختيار رمز المحادثات.

3- تحديد جهة الاتصال.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا