لأول مرة.. فيسبوك يخسر مستخدميه في عقر دار مؤسسه!

كشفت فيسبوك أن عدد مستخدمي الموقع الاجتماعي في الولايات المتحدة انخفض للمرة الأولى منذ إطلاقه.

وتقول الشركة إن المستخدمين في جميع أنحاء العالم يقضون وقتا أقل على فيسبوك بشكل عام، حيث بلغ الانخفاض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، حوالي 50 مليون ساعة كل يوم، وفقا لمارك زوكربيغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وفي حين يبدو الرقم كبيرا جدا، إلا أنه لا يشكل سوى 5% فقط من قاعدة المستخدمين التي بلغ مجموعها أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من ربع سكان الأرض.

وارتفع عدد المستخدمين اليوميين لعملاق المواقع الاجتماعية، بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، ولكنه انخفض بنسبة 700 ألف شخص في الولايات المتحدة وكندا لأول مرة. وقال زوكربيرغ إنه كان عاما "قويا" وصعبا في الوقت نفسه.

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ولا يعد هذا الانخفاض مفاجئا، حيث تشهد فيسبوك ركودا عاما في عدد المستخدمين وكذلك الاستخدام.

ونتيجة لذلك، كشف زوكربيرغ عن تغييرات جذرية في الموقع، ما يعني أن المستخدمين سيشاهدون مقاطع فيديو ومنشورات إخبارية أقل في صفحة الأخبار الرئيسية.

كما قال مؤسس فيسبوك، في يناير الماضي إن "التأكد من جودة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع، يعد أحد مجالات اهتمامنا الرئيسة لعام 2018. وحصلنا مؤخرا على ردود فعل سلبية بشأن المحتوى العام، بما في ذلك مشاركات الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام، وبناء على ذلك فإننا نجري تغييرا كبيرا في تصميم الموقع".

وأضاف موضحا: "من خلال إجراء هذه التغييرات، أتوقع حدوث انخفاض في وقت استخدام فيسبوك، ولكنني أتوقع أيضا أن يكون هذا الوقت أكثر قيمة".

المصدر: ذي صن

ديمة حنا