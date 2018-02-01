مطالب بإغلاق فيسبوك الأطفال

طالبت مجموعة من المدافعين عن حقوق الطفل بإغلاق نسخة تطبيق "ماسنجر الأطفال" التابعة لفيسبوك.

وأرسل 100 خبير من المدافعين عن الأطفال (أطباء ومحامين) رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، يطالبونه فيها بإغلاق تطبيق "ماسنجر الأطفال" لأنه يشكل تهديدا خطيرا على صحة القاصرين ونموهم.

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ويعتقد الخبراء أن مستخدمي الإنترنت من الأطفال واليافعين ليسوا على استعداد بعد لتلقي معلومات ضخمة تتدفق إليهم من شبكات التواصل الاجتماعي. ويعد إطلاق "ماسنجر الأطفال" من قبل فيسبوك مشجعا سلبيا لتزايد استخدام الأطفال له، ويؤدي إلى تنامي ظاهرة الإدمان والتعلق بشبكات الإنترنت.

وردت إدارة فيسبوك على الرسالة بتأكيدها على أنها استشارت العديد من اللجان المختصة والمؤسسات الاجتماعية قبل إطلاق هذا التطبيق الذي أتاح لأولياء الأمور الاتصال الدائم مع أطفالهم.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو