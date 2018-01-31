فيسبوك يحظر إعلانات العملات الرقمية

أكدت مصادر مطلعة أن القائمين على موقع فيسبوك سيحظرون جميع الإعلانات أو المواد التي تروج للعملات الرقمية.

وقرر الخبراء والقائمون على موقع فيسبوك الشهير تجنيبه مثل تلك الإعلانات، حيث أكدوا أنهم سيحظرون جميع الدعايات التي ستروج للعملات الرقمية كبيتكوين وغيرها، وحتى المواد التي تروج للبورصات المرتبطة بمثل هذا النوع من العملات.

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من جانبه علق روب ليتيرن أحد القائمين على فيسبوك على تلك القرارات بالقول: "حرصت فيسبوك على أن يكون الحظر أوسع ما يمكن ليشمل أكبر شريحة من الدعايات والمواد التي تتعلق بتلك العملات، وسنعمل على إيجاد أفضل السبل لمنع الممارسات الإعلانية التي قد تضلل مستخدمي الموقع".

وأصبحت أخبار العملات الرقمية وقفزات أسهمها الجنونية واحدة من أهم الأخبار التي يتداولها عشاق البورصات والاتجار عبر الإنترنت، حتى تعدت حمى أخبار تلك العملات المواقع المتخصصة ووصلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر