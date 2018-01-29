بنك ألماني يحذر من العملات الرقمية

حذر مدير الاستثمار في قسم إدارة الثروات بـ"دويتشه بنك" الألماني ماركوس مولر، المتعاملين بالعملات الرقمية من مخاطر الإفلاس.

وقال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الدولية، اليوم الاثنين: "لا ننصح بالتعامل بالعملات الرقمية لما تتعرض له من تذبذبات مفاجئة، واحتمال سرقة البيانات أو فقدانها، فضلا عن التلاعب بالأسعار، هناك خطر حقيقي بأن يفقد المستثمر كل ما يملكه".

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ونصح بأن يقتصر التعامل بها على اللاهثين وراء المضاربة.

واعتبر أن هذا السوق حديث الولادة وبحاجة إلى تنظيم وأمن والمزيد من الشفافية في التعاملات عبر منصات تداول رسمية.

وحذر الكثير من الخبراء والبنوك المركزية حول العالم، كذلك من مغبة التعامل بالـ "البيتكوين". وخلافا للدولار أو اليورو، هذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تصنعها أجهزة بحسابات شديدة التعقيد.

المصدر: بلومبرغ

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