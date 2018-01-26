انقطاع في خدمة فيسبوك "يستهدف" الصفحات الإخبارية!

اشتكى مستخدمو فيسبوك في جميع أنحاء العالم من انقطاع الخدمة يوم أمس الخميس، ويبدو أن المشكلة ما زالت مستمرة.

وتعاني مجموعة من الصفحات الرئيسة، بما في ذلك التي تديرها صحيفة إنديبندنت، من مشكلة نشر الروابط على موقع فيسبوك.

وتأتي هذه المشكلة بعد انقطاع كامل في الخدمة، حيث تعذر على المستخدمين تسجيل الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام.

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ويبدو أن مشاركات الفيديو كانت تعمل، إلى جانب منشورات الملفات الشخصية العادية. وهذا يعني أن صفحات الأخبار استمرت بالعمل، ولكن دون وجود مقالات إخبارية أو روابط أخرى منشورة في الصفحات التي يتابعها المستخدمون.

ويُعتقد أن العديد من الصفحات الإخبارية الرسمية تأثرت بهذه المشكلة، بما في ذلك ذي غارديان. وأكد ممثلو فيسبوك أنهم يحققون في المشاكل ويأملون في إصلاحها بأقرب وقت ممكن.

وقالت الشركة إنها قامت بحل مشاكل الانقطاع، إلا أن مشكلة فنية تسببت بداية اليوم الجمعة، بصعوبة الاتصال بموقعي فيسبوك وإنستغرام. وأضافت فيسبوك: "لقد حسمنا هذه القضية للجميع ونعتذر عن أي إزعاج".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا