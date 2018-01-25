فيسبوك تستحوذ على شركة تتحقق من هويات المستخدمين الحكومية

استحوذت فيسبوك على شركة برمجيات متخصصة في المصادقة على بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، في خطوة قد تساعد على معرفة المزيد عن الذين يشترون الإعلانات على الشبكة الاجتماعية.

وقالت شركة "كونفيرم"، ومقرها بوسطن، عبر موقعها على الانترنت، إن عملية الاستحواذ كانت تتويجا لثلاث سنوات من العمل لبناء تكنولوجيا تحافظ على سلامة الإنترنت.

إقرأ المزيد

وأكدت فيسبوك في بيان لها على أن "التكنولوجيا والخبرة سوف تدعم جهودنا المستمرة في الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة".

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة أو البرامج التي ستطبقها فيسبوك عبر منصتها، إلا أن مصدرا مطلعا قال لوكالة رويترز إن موظفي شركة "كونفيرم" سينضمون إلى مكتب فيسبوك في بوسطن، لإتمام الصفقة.

وأشارت الشركة الناشئة "كونفيرم" إلى توقف خدماتها الحالية التي يستفيد منها 750 عميلا، حيث توفر برمجية تطبيقات تستطيع من خلالها تأكيد هوية المستخدم، باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.

وأعرب المشرعون الأمريكيون عن قلقهم من قدرة فيسبوك على معرفة من يشترون إعلانات، بما في ذلك الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، على أكبر شبكة اجتماعية في العالم.

وتمتلك فيسبوك أكثر من 6 ملايين معلن مختلف على شبكتها الاجتماعية، ولا يتطلب شراء الإعلانات سوى حساب على موقع التواصل الأشهر وبطاقة ائتمان.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني