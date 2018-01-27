روسيا.. السجن لعدم تحديث "ويندوز"!

نشرت شركة ميكروسوفت على موقعها الإلكتروني باللغة الروسية معلومات حول إمكانية رفع دعوى قضائية ضد المستخدمين الروس الذين يعطلون التحديث التلقائي لنظام التشغيل "ويندوز 10".

وكان مستخدم يحمل لقب kochurovaleksandr قد وجه سؤالا إلى إحدى المجموعات التي تجيب عن الأسئلة الخاصة بنظام "ويندوز" عن الخطوات الواجب اتباعها لتعطيل التحديثات التلقائية في نظام "ويندوز 10"، إذ أنه يواجه مشكلة نقص في مساحة تحميل الملفات.

ورد أحد مدراء المجموعات مجيبا على سؤاله، بأن تعطيل التحديثات التلقائية هو خرق للقوانين الفيدرالية الروسية، وتحديدا المواد 1229 و1235 من القانون الإداري والقانون الجنائي في الاتحاد الروسي، بينما حذفت لاحقا تدوينة ذكرت فيها المراجع ومواد القوانين.

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وجاء في الرسالة الإلكترونية أنه "لا يجوز التعطيل التلقائي لـ (ويندوز 10) لأن هذا الأمر محظور بموجب اتفاقية الترخيص التي يوقع عليها العميل. لذلك فإن السبيل الوحيد لعدم تلقي تحديثات هو التخلي عن استخدام نظام التشغيل".

وعلق ممثلو شركة "ويندوز" على القضية مشيرين إلى أن مدراء المجموعات ليسوا موظفين في الشركة، مؤكدين أن أحدا لا ينوي رفع دعاوى قضائية ضد المستخدمين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

يفغيني دياكونوف