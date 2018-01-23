RT العربية تتخطى عتبة المليون مشترك على يوتيوب

تخطى عدد المشتركين في قناة RT العربية على يوتيوب عتبة المليون، وتابعت فيديوهاتها تحطيم أرقام قياسية من حيث عدد المشاهدات.

وكانت بوابة "SimilarWeb" الإلكترونية المختصة بإحصائيات وترتيب المواقع الإلكترونية ومقرها لندن، قد أكدت أن عدد الزيارات إلى موقع RT العربية، في شهر نوفمبر الماضي، بلغ 23 مليونا، ما يفوق معدلات غيره من وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، ومنها: العربية، الجزيرة، سكاي نيوز العربية، الميادين، سي إن إن العربية وغيرها.

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ولم تقتصر تلك النجاحات على الموقع الرسمي للقناة وقناتها على يوتيوب، حيث وصل عدد المشتركين في صفحة RT العربية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى 13 مليون، فضلا عن أن أعداد المتابعين لصفحة "RT PLAY" زادت على مليون ونصف متابع. فيما تخطى متابعو صفحة "RT online" على فيسبوك أيضا 700 ألف. أما مشتركو صفحة "RT Arabic knowledge" المتخصصة بنشر الأخبار العلمية والفنية والترفيهية على فيسبوك فيقترب من 300 ألف مشترك.

المصدر: RT

أسعد ضاهر