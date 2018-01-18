فيديوهات حطمت الأرقام على قناتنا على يوتيوب (الفيديوهات +إنفوجرافيك)

تجاوزت قناتنا على يوتيوب عتبة الـ 1000,000 مشترك، وبهذه المناسبة نقدم لكم الفيديوهات التي فاقت التوقعات من حيث عدد المشاهدات.

المرتبة الأولى: الاحتشام في الإمارات (6.3 مليون مشاهدة)

المرتبة الثانية: لحظة القبض على طفل "داعشي" انتحاري في العراق (4.4 مليون مشاهدة)

المرتبة الثالثة: جزيرة النساء (4.2 مليون مشاهدة)

المرتبة الرابعة: حلاق فلسطيني يشعل النار على رؤوس زبائنه (3.8 مليون مشاهدة)

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RT

المصدر: RT

محمود منصور