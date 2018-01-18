 
مباشر
عاجل
شيخ الأزهر: القرارات الأمريكية بشأن القدس ستغذي التطرف العنيف إذا لم يتم التراجع عنها فورا

فيديوهات حطمت الأرقام على قناتنا على يوتيوب (الفيديوهات +إنفوجرافيك)

متفرقات

فيديوهات حطمت الأرقام على قناتنا على يوتيوب (الفيديوهات +إنفوجرافيك)
RT
الأكثر مشاهدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrd3

تجاوزت قناتنا على يوتيوب عتبة الـ 1000,000 مشترك، وبهذه المناسبة نقدم لكم الفيديوهات التي فاقت التوقعات من حيث عدد المشاهدات.

المرتبة الأولى: الاحتشام في الإمارات (6.3 مليون مشاهدة)

المرتبة الثانية: لحظة القبض على طفل "داعشي" انتحاري في العراق (4.4 مليون مشاهدة)

المرتبة الثالثة: جزيرة النساء (4.2 مليون مشاهدة)

المرتبة الرابعة: حلاق فلسطيني يشعل النار على رؤوس زبائنه (3.8 مليون مشاهدة)

وباقي الفيديوهات في إنفوجرافيك! (اضغط على الرابط)

RT
أكثر الفيديوهات مشاهدة على قناتنا على Youtube

المصدر: RT

محمود منصور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
مباشر من مجلس الأمن الدولي