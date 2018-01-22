فيسبوك تفتتح 3 مراكز تعليمية جديدة

أكدت مصادر مقربة من فيسبوك أن الشركة تنوي افتتاح 3 مراكز تعليمية جديدة في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع الصحافة قالت شيريل ساندبرغ، المديرة التنفيذية وكبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك: "ننوي افتتاح 3 مراكز جديدة للتعليم الرقمي في كل من إسبانيا وبولندا وإيطاليا".

وأضافت المسؤولة أن "إدارة فيسبوك تنوي استثمار الأموال في مشاريع التعليم والاقتصاد الرقمي. فهدفنا أن يمتلك الناس المهارات اللازمة ليتمكنوا من الاستثمار عبر الإنترنت. وستولي المراكز التدريبية الجديدة اهتماما كبيرا لشريحة الشباب وكذلك اللاجئين والمتقاعدين. أما طلاب هذه المراكز فسيخضعون لدورات تعليمية في مجال الإعلام ووسائله بالإضافة لدورات حول الاستخدام الآمن للإنترنت".

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ويتوقع الخبراء في فيسبوك أن تتمكن مراكزهم التعليمية والتدريبية خلال عامين من إيصال المعلومات المهنية اللازمة عن العالم الرقمي واستخداماته لحوالي مليون شخص.

يذكر أن شركة فيسبوك التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الشهير، والتي أسسها مارك زوكربرغ مع كل من داستين موسكوفيتز وكريس هيوز، أصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات في العالم، وتسعى دوما لتوسيع نشاطاتها للوصول لأكبر شريحة من الناس في مختلف البلدان وزيادة اهتمامهم ومعرفتهم بعالم الإنترنت.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر