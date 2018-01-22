آيفون X "يحجب" جهة الاتصال عن المستخدمين

تقدم مستخدمو آيفون X بشكوى تقول إن الجهاز لا يُظهر جهة الاتصال عند تلقي مكالمة واردة.

ويدعي المستخدمون أن الهاتف باهظ الثمن (سعره ألف جنيه إسترليني)، يرن ويهتز ولكن الشاشة لا تعمل. وهذا يعني عدم معرفة جهة الاتصال، ما يؤدي إلى صعوبة تحديد رغبتهم في الرد.

وقال أحد المستخدمين، من خلال كتابة شكوى على منتدى آبل الشهر الماضي: "عند تلقي المكالمات الواردة على آيفون X، فإنه يرن ويهتز فقط، ولا تعرض الشاشة جهة الاتصال". كما قال مستخدم آخر: "لا تعمل الشاشة حتى يرن الهاتف 3 مرات، حيث تُظهر جهة الاتصال. وتختفي المشكلة بعد إعادة تشغيل الهاتف، ولكنها تتكرر مرة أخرى بعد بضعة أيام".

إقرأ المزيد

وبهذا الصدد، أوصت آبل المستخدمين بضرورة إعادة تثبيت نظام التشغيل كوسيلة لإصلاح هذا الخلل. ومع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء لم ينهي المشكلة.

وعقب محاولة تصحيح الخطأ، في ديسمبر الماضي، قال أحد المستخدمين: "بعد بضعة أيام، عادت المشكلة للظهور مرة أخرى. عندما أطفئ الهاتف، فإن المشكلة تختفي، ولكنها تظهر مرة أخرى بعد أيام".

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق آيفون X في بريطانيا خلال شهر نوفمبر الماضي. ويُقال إن الشركة (الأعلى قيمة في العالم) واجهت مشكلة في توقعات المبيعات، ونتيجة لذلك انخفضت أسهمها.

المصدر: ذي صن

ديمة حنا