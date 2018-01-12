جهاز مطور يغنيك عن تسجيل الدخول على فيسبوك!

تعمل فيسبوك على تصميم جهاز قادر على الاستماع إلى المستخدمين ومشاهدتهم في المنزل، وفقا لتقرير جديد.

ويتميز الجهاز الذي يطلق عليه "Portal"، بكاميرا واسعة الزاوية يمكنها التعرف على وجوه الأفراد، وكذلك ربط مختلف الأشخاص مع حساباتهم على عملاق المواقع الاجتماعية، وتسجيل الدخول إليها، دون إرغامهم على إدخال تفاصيل تسجيل الدخول العادية.

وزود الجهاز المطور بشاشة تعمل باللمس قياسها 15 بوصة، ومجموعة من الميكروفونات، حتى يتمكن من الاستماع إلى المستخدمين والرد على الأوامر الصوتية.

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وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك تعمل على تطوير الجهاز حاليا، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في مؤتمر المطورين المقبل، خلال شهر مايو، وفقا لتقارير Cheddar.

ويشرف قسم الأجهزة السرية في فيسبوك، Building 8، على تصميم الجهاز وإدخال تقنيات "قراءة الدماغ".

ومن المتوقع أن يتنافس "Portal" مع خط أمازون لمكبرات الصوت الذكية "Echo". ويبدو الأمر مشابها لـ "Echo Show" الذي يتميز أيضا بكاميرا وميكرفونات وشاشة تعمل باللمس.

ومع ذلك، يقال إن فيسبوك تخطط لتقديم "Portal" كجهاز اجتماعي، للحفاظ على الاتصال مع الأصدقاء والعائلة. كما سيكون قادرا على ربط المستخدمين مع خدمات الطرف الثالث، مثل Spotify وNetflix.

والجدير بالذكر أن Building 8 تقوم بتطوير نظام من شأنه أن يسمح للناس بالتواصل فيما بينهم من خلال اللمس.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا