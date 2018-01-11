لعبة أيام الطفولة تعود للحياة مجددا

يبدو أن لعبة الكبار والصغار التي شغلت عالمنا سابقا "غيم بوي" تعود للحياة بعد 28 عاما من صدروها لأول مرة.

وتعمل شركة "Hyperkin" على إطلاق النسخة الجديدة الأنيقة من وحدة التحكم المحمولة (سعرها 100 دولار)، التي تحوي العديد من ألعاب الفيديو، في وقت لاحق من هذا العام، وستكون مزودة بكل الألعاب القديمة الخاصة بها.

وبيع 119 مليون وحدة من النسخة الأصلية، قبل أن تتوقف في عام 2003، وهي ثالث أفضل الألعاب مبيعا في جميع العصور.

وكشفت شركة الحوسبة "Hyperkin" عن نسخة مطورة من الجهاز المحمول، هذا الأسبوع في مؤتمر CES، الذي عُقد بولاية لاس فيغاس.

gizmodo.com

وتخضع الأداة "ألترا غيم بوي" للتطوير، لإضافة عدد من التحسينات على وحدة التحكم الأصلية، التي أنتجتها شركة نينتندو اليابانية.

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ويمكن شحن النسخة الجديدة عن طريق USB، حيث زودت ببطارية تدوم 6 ساعات مغلفة بالألومنيوم بدلا من البلاستيك. ويحوي الجهاز شاشة LCD، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين اللعب في الظلام.

ومن المقرر إطلاق "ألترا غيم بوي" في أواخر صيف 2018، وفقا لموقع Gizmodo الذي حصل على الجهاز في مؤتمر CES.

وخلافا لغيرها من النسخ الحديثة لأجهزة نينتندو الأخيرة، فإن "ألترا غيم بوي" لن تأتي مع ألعاب مثبتة مسبقا، وسيكون على المستخدمين إما استخدام الأشرطة القديمة، أو شراء الألعاب على موقع eBay.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا