أجهزة آيفون توقف دعم "بوكيمون غو"

إذا كنت من عشاق لعبة "بوكيمون غو" وتمتلك هاتفا قديما، فقد حان الوقت لتغيير جهازك الذكي لأنه قريبا لن يدعم لعبتك المفضلة.

فقد أعلنت شركة نيانتيك عن خططها بوقف دعم لعبة بوكيمون غو في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS التي لن تتمكن من الحصول على تحديث "iOS 11"، لذلك فإن الهواتف التي صدرت في عام 2013 أو قبله، (وهذا يشمل آيفون 5 وآيفون 5 سي)، لن تمكن مستخدميها من الوصول إلى لعبتهم المفضلة.

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وقامت شركة نيانتيك بإدخال تحسينات على اللعبة منذ إطلاقها، في يوليو 2016، حتى أنها أجرت تعديلات على قواعدها للحصول على تجربة لعب أفضل، فضلا عن ميزات أخرى مثل نظام "dynamic weather" وغيرها.

ووفقا لمطوري اللعبة فإن التحسينات التي تجريها الشركة هي السبب وراء عدم دعم أجهزة الآيفون القديمة لـ "بوكيمون غو" لذلك فمن المنطقي أن من يريد الاحتفاظ باللعبة سيضطر إلى الحصول على جهاز يدعم تحديث نظام التشغيل "iOS 11".

ولم تفصح الشركة عن أي معلومات مماثلة بشأن أجهزة أندرويد القديمة، وربما يكون في هذا القرار اختيار من نيانتيك لمعرفة كيفية تأثير هذه الخطوة على مستخدمي لعبتها.

ومن المقرر أن تتوقف الشركة عن دعم "بوكيمون غو" في أجهزة آيفون القديمة، اعتبارا من 28 فبراير المقبل، فيما سيتمكن مستخدمو الأجهزة التالية من مواصلة استخدام اللعبة التي لاقت رواجا كبيرا في جميع أنحاء العالم منذ إنطلاقها.

businessinsider.com/Apple

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني