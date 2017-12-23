آيفون إكس يفشل في التفريق بين الصينيين

اتهمت آبل بالعنصرية وسط تقارير تفيد بأن تقنية التعرف على الوجوه "Face ID" في جهاز آيفون إكس تفشل في التمييز بين المستخدمين الصينيين.

وكان رجل من شنغهاي قد اشترى لزوجته الجهاز الجديد من آبل، لكنها صدمت لاكتشافها تمكن ابنها المراهق من فتح الهاتف.

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وقام الزوج الذي لم يذكر سوى كنيته "ليو"، بالاتصال هاتفيا بخدمة العملاء لدى آبل للإبلاغ عن المشكلة، وقال إن "ابني كان يستخدم الهاتف وهو لا يعرف كلمة المرور"، وفقا لما ذكرته محطة تلفزيون "Shandong TV".

وقيل له إنها حالة منفردة، ويرجع ذلك إلى الشبه الكبير بين زوجته وابنه، ومع ذلك أفادت التقارير بأن آبل بدأت تحقيقا في ما يتعلق بادعاءات ليو.

وهذا ليس الحادث الأول المبلغ عنه من قبل المستخدمين الصينيين الذين يتمكن بعضهم من فتح هواتف آيفون إكس لمستخدمين آخرين.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر تقرير لصحيفة "AsiaOne" أن امرأة من نانجينغ، اكتشفت أن زميلتها كانت قادرة على فتح هاتفها باستخدام تقنية "Face ID".

وعندما اتصلت المرأة التي تدعى "يان"، بخدمة العملاء التابعة لآبل، قال لها ممثل الخدمة إن الأمر "مستحيل"، ومع ذلك، أخذ الثنائي الهاتف إلى متجر آبل لإثبات ما حدث، ووجدوا أنه كان بإمكان زميلتها فتح هاتفها حقا.

AsiaWire

AsiaWire

وتدعي آبل أن احتمال تمكن شخص عشوائي من فتح جهاز آيفون إكس الخاص بك باستخدام تقنية التعرف على الوجه، هو احتمال لا يتجاوز الواحد في المليون، إلا أن الشركة أصدرت تحذيرات بهذا الشأن في حال كان لديك توأم أو شخص شبيه لك.

وأكدت آبل أنها عملت مع جميع الناس من جميع أنحاء العالم لضمان نجاح المنتج مع الجميع ومع مختلف الأعراق.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني