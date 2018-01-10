سامسونغ تؤكد صحة الشائعات الأخيرة بشأن هاتفها المقبل

أكدت سامسونغ تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الرائد المقبل، سامسونغ غالاكسي إس 9.

وكشفت الشركة أن منافس آيفون الأول سيعرض للمرة الأولى خلال المؤتمر العالمي للجوال لهذا العام، في فبراير المقبل.

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وتستضيف مدينة برشلونة الإسبانية سنويا هذا المؤتمر، حيث تحضره جميع العلامات التجارية الكبرى في مجال التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم، مما يجعل هذا الحدث منصة لإطلاق الهواتف الذكية الراقية.

وأكد مسؤولو الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنه سيتم الكشف عن هاتف غالاكسي إس 9 الرائد، في مؤتمر "MWC 2018"، الذي ينعقد هذا العام ما بين 26 فبراير و1 مارس المقبل، إلا أن سامسونغ عادة ما تعرض منتجاتها الهامة قبل يوم أو يومين من بدء العرض رسميا، وهذا يعني أن تاريخ إطلاق غالاكسي إس 9، سيكون على الأغلب، يوم الأحد 25 فبراير.

ومن المنتظر أن تعقد سامسونغ مؤتمرا ضخما يجمع صحفيين من أنحاء العالم للكشف عن تفاصيل حول "قاتل آيفون إكس".

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2018"، في لاس فيغاس، المنعقد هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف سامسونغ الرائد بميزات راقية، حيث تشير التسريبات إلى أنه يدعم معالج كوالكوم سناب دراغون 845، والذي يضمن سرعة أكبر بـ 25% من النموذج القديم، كما يرجح الخبراء أن يكون ثمنه باهظا للغاية، مع توقع المحللين حدوث قفزة كبيرة في أسعار الهواتف هذا العام.

وفي المقابل، لم تفصح الشركة الكورية الجنوبية عن أي تفاصيل إضافية عن هاتفها الجديد أو ثمنه.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني