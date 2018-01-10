شركة غوغل تتخلى عن منظومة "Android Pay"

أفادت مواقع إخبارية بأن شركة غوغل العملاقة تخلت عن منظومة الدفع الإلكترونية "Android Pay"، لتحل مكانها "Google Pay" التي نقلت إليها أيضا مهام المحفظة الإلكترونية "Google Wallet".

ويشير الخبراء إلى أن الشركة تخطط منذ فترة طويلة لهذا الدمج. فيما سارع المختصون في غوغل إلى القول إن المستخدمين لن يشعروا بتغييرات أو بصعوبات عند العمل مع التطبيق.

وستكون "Google Pay" متاحة على نفس الأجهزة مثل "Android Pay".

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على غوغل، في صيف عام 2017 غرامة بلغت 2.5 مليار يورو، وذلك بسبب أن "محرك البحث العملاق، استغل لسنوات مركزه المهيمن في السوق، وانتهك بشكل خطير تشريعات مكافحة الاحتكار. وقدمت غوغل، لنتائج البحث على محركها الأولوية لسلع وخدمات شركائها التجاريين".

المصدر: وكالات

إياد قاسم