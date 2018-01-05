"Apple"  تقر بوجود ثغرة في جميع موديلات "iMac" و"iPhone"

أكدت شركة " Apple" على موقعها الرسمي، بوجود ثغرة خطيرة لمعالجات جميع موديلات أجهزة "iMac" و"iPhone"، تمكن الهاكر من تثبيت برمجيات خبيثة عليها.

وقالت شركة " Apple" في هذا الصدد: "تم الكشف عن تهديدين خطيرين تحت مسمى Meltdown)) و(Spectre).. يؤثران تقريبا على جميع أجهزة (الشركة) وأنظمة تشغيلها.. جميع أجهزة الحاسوب (Mac ) وأجهزة (iOS) معرضة للخطر".

لكن الشركة أوضحت أنها لم تكتشف حتى اللحظة أي برمجيات يمكن أن تلحق الضرر بالمستخدمين النهائيين (الزبائن)".

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وأضافت " Apple"، أن الهاكر، لن يستطيع استخدام هذه الثغرة إلا في حال قيام المستخدم للأجهزة بتثبيت برامج مصابة عليها، مؤكدة أنه ولتجنب ذلك، يجب الوثوق فقط بمصادر معروفة، مثل App Store.

وتشير الشركة إلى أن "Meltdown" يسمح للبرامج بقراءة أي ذاكرة حاسوب، بما في ذلك ذاكرة النواة "Kernel"، أما "Spectre"، فيسمح للهاكر قراءة البيانات من البرامج الأخرى، وذلك بمساعدة وجود فجوة في البرامج.

ومثل هذه الثغرات الأمنية قادرة على مهاجمة معالجات "Intel" و"ARM64"، وربما، أيضا معالجات "AMD".

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم