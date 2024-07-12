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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 12:04 GMT

    بيسكوف يعلّق على عمل "يوتيوب" في روسيا

    علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على وضع عمل موقع "يوتيوب" في روسيا، مشيرا إلى أن روسيا لاتنوي تقييد الوصول إلى الموقع على أراضيها.

    بيسكوف يعلّق على عمل "يوتيوب" في روسيا
    Globallookpress

    وفي حديث مع الصحافة أشار بيسكوف إلى أن "تباطؤ تحميل الفيديوهات على موقع يوتيوب في روسيا ليس له علاقة بأية قيود مفروضة من قبل الاتحاد الروسي على عمل الموقع، بل مرتبط بمشكلات في المعدات".

    وقال:"لا، لم تكن هناك خطط لفرض قيود على الوصول إلى الموقع في روسيا، لكننا نعلم من التصريحات الرسمية لشركاتنا أننا نتحدث عن مشكلة في المعدات التي لم يتم تحديثها بأي شكل من الأشكال منذ أكثر من عامين. لا يمكن أن تكون هناك تفسيرات أخرى بهذا الشأن".

    وذكر بيسكوف أن موقع يوتيوب اختار طريقه بشكل مستقل في السوق الروسية، وأن موسكو تأسف لذلك، وأن مؤسسة Rostelecom أبلغت سابقا عن وجود مشكلات فنية في تشغيل المعدات المملوكة لشركة غوغل، ونوهت إلى أن هذه المشكلات قد تؤثر على سرعة التحميل وتشغيل مقاطع الفيديو بالنسبة لمستخدمي ومشغلي يوتيوب في روسيا.

    وأضاف:"لذلك أقول أن الشركة اختارت هذا المسار، لا يسعنا إلا أن نأسف في هذا الصدد، ولكن بالطبع، دعنا نقول، إن مغادرة يوتيوب للسوق الروسية ستكون له عواقبه التكنولوجية".

    المصدر: نوفوستي

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