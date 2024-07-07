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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 10:44 GMT

    Realme تروّج لهاتف مجهّز بتقنيات تصوير مميزة

    بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة، وجهّز بكاميرا صنّفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا.

    Realme تروّج لهاتف مجهّز بتقنيات تصوير مميزة
    Legion-Media

    يتميز هاتف +Realme 13 Pro بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+8) ميغابيكسل وحصلت على تقنيات التقريب البصري والرقمي، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وجهّزت بعدسة للتصوير العريض.

    ويأتي الهاتف بهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP65 ، أبعاده (161.3/73.9/8.2) ملم، وزنه 190 غ.

    وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 950 شمعة/م تقريبا.

    يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

    يمكن للهاتف العمل مع شبكات 5G، كما جهّز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

    المصدر: gsmarena

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