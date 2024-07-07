يتميز هاتف +Realme 13 Pro بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+8) ميغابيكسل وحصلت على تقنيات التقريب البصري والرقمي، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وجهّزت بعدسة للتصوير العريض.

ويأتي الهاتف بهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP65 ، أبعاده (161.3/73.9/8.2) ملم، وزنه 190 غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 950 شمعة/م تقريبا.

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يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

يمكن للهاتف العمل مع شبكات 5G، كما جهّز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena