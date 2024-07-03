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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 16:48 GMT

    تحديث جديد في "تليغرام" يحمل ميزات تهم الكثيرين

    أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق، حمل معه ميزات مفيدة للكثير من المستخدمين.

    تحديث جديد في
    Globallookpress

    ومع التحديث الجديد ظهرت في التطبيق عملة Telegram Stars الرقمية التي يمكن بواسطتها دفع ثمن السلع الرقمية ورسوم الميزات المدفوعة، كما يمكن لأصحاب القنوات على التطبيق استعمال هذه العملة لدفع رسوم عرض بعض المنشورات التسويقية التي تحوي على صور أو فيديوهات، ويمكنهم أيضا تحويل الأرباح التي تصلهم بهذه العملة إلى عملة Toncoin المشفّرة.

    وحصل مستخدمو "تليغرام" مع التحديث أيضا على شريط المهام المتعددة الجديد الذي بات يظهر أسفل واجهة الاستخدام، وتظهر فيه التطبيقات والأدوات بشكل مصغر، ليكون من السهل فتحها أو إغلاقها دون الحاجة للخروج من الواجهة.

    ووفر التحديث للتطبيق ميزة جديدة تسهل عمليات البحث عن المنشورات والقصص من خلال الكلمات المفتاحية المرفقة برمز # أو ما يعرف بـ"هاشتاغ".

    ومع التحديث الجديد بإمكان مستخدمي "تليغرام" نشر "القصص" وإرفاقها بعلامة تدل على الموقع الجغرافي، وبمجرد أن يضغط المستخدمون الآخرون على هذه العلامة ستظهر لهم منشورات من مستخدمين آخرين مرتبطة بنفس الموقع الجغرافي .

    وأتيحت لمستخدمي خدمات Premium في التطبيق ميزات جديدة تسهل عليهم ضبط خلفيات الصور في المنشورات والتحكم بألوانها.

    المصدر: mail.ru

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