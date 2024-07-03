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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 04:55 GMT

    MSI تعلن عن حاسب محمول بقدرات فائقة

    كشفت MSI عن حاسبها الجديد الذي حصل على تقنيات توفر له أداء ممتازا ليكون أحد أفضل الأجهزة المخصصة للمبرمجين والمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

    MSI تعلن عن حاسب محمول بقدرات فائقة
    Evgeny beyatov / Sputnik

    ومن أكثر ما يميز حاسب MSI Titan 18 Pro الجديد هو شاشته التي أتت من نوع Mini LED، مقاس 18 بوصة، وتوفر دقة عرض 4K، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

    وتدعم شاشة الحاسب تقنيات HDR لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، كما حصلت على شهادة VESA DisplayHDR 1000 لدعم تقنية النطاق الديناميكي العالي، وجهّزت بتقنيات لتوفير الطاقة.

    ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج AMD Ryzen 9 7945HX3D الذي حصل على 16 نواة، إضافة إلى معالج رسوميات RTX 4090، كما زوّد بذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5 تصل سعاتها إلى 96 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تصل سعتها إلى 4 تيرابايت.

    ويدعم هذا الحاسب تقنيات "بلوتوث 5.4"، وجهّز بمنافذ متنوعة لوصله مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وزوّد بمنفذ لشرائح microSD، وحصل على منظومة خاصة لتبريد المعالج أثناء المكثّف أو تشغيل الألعاب.

    المصدر: 3dnews

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