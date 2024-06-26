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موتورولا تكشف عن هاتفها المتطور الجديد (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تكشف عن هاتفها المتطور الجديد (فيديو)
youtube/Pro Tech City
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كشفت موتورولا عن هاتف S50 Neo الذي جهّزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

يأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (161.9/73.1/7.6) ملم، وزنه 171 غ، وحصل على شاشة P-OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي 1600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط.

المصدر: gsmarena

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