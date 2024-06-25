Blackview تدخل عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز
بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على ميزات ومواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف القابلة للطي.
يأتي هاتف Hero 10 بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (169/75.5/8.1) ملم، وزنه 198 غ.
وشاشته الأساسية أتت Foldable AMOLED، مقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (390/390) بيكسل.
يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات DokeOS 4، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256 غيغابايت.
وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (108+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.
ودعمته Blackview بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعلم مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.
المصدر: gsmarena