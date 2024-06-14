مواصفات الهاتف المنافس الجديد من Xiaomi
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وسيطرح بسعر منافس.
ويأتي هاتف Xiaomi 14 Civi الجديد بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (157.2/72.8/7.5) ملم، وزنه 177 غ.
وشاشاته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2750/1236) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.
ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهزته ببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.
المصدر: gsmarena