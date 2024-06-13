Honor تطرح واحدا من أفضل الحواسب المحمولة

اعلنت Honor عن بدء طرح حاسب MagicBook Pro 16 الجديد الذي يوفر للمستخدمين أداء ممتازا وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت.

يتميز الحاسب الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع بالكامل من المعدن، وزنه 1.86 كلغ، وسماكته 17.9 ملم، وألوان الهيكل الأساسية هي الأبيض والأرجواني.

وحصل الجهاز على شاشة IPS، مقاس 16 بوصة، دقة عرضها (3072/1920) بيكسل، وترددها يصل إلى 165 هيرتز، وسطوعها الأعظمي يعادل 500 شمعة/م تقريبا.

وزوّد الجهاز بستة مكبرات صوت عالية الأداء توفر للمستخدم تجربة صوتية ممتعة أثناء مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى، كما دعمت هذه المكبرات بميزات الصوت المحيطي.

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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Intel Core Ultra 7، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 4060، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة 32 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.

ودعمته Honor ببطارية تكفيه ليعمل 12 ساعة تقريبا بالشحنة الكاملة، وستطرحه بسعر 1300 يورو تقريبا.

المصدر: overclockers