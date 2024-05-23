Acer تعلن عن أفضل حواسبها المحمولة

أعلنت Acer عن حواسب Swift 14 AI الجديدة التي جهزتها بمعالجات Snapdragon X المتطورة.

وأشارت Acer إلى أن الحواسب الجديدة ستأتي بنوعين من المعالجات، معالجات Snapdragon X Elite وSnapdragon X Plus والتي ستوفر لها قدرات ممتازة في معالجة البيانات وستقلل من استهلاك طاقة البطارية.

وحصلت الحواسب الجديدة على شاشات IPS بمقاس 14.5 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ويمكن طي هذه الشاشات بزاوية 360 درجة لتتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير عند الحاجة.

وحصلت هذه الحواسب على ذواكر وصول عشوائي بسعة 16 و32 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، وجهّز كل حاسب بمنفذي USB-C، ومنفذي USB 3.2، ومنفذ HDMI، وبطارية تعمل لأكثر من 16 ساعة بالشحنة الواحدة.

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وتعمل هذه الأجهزة بأنظمة "ويندوز-11" كما تدعم تقنيات التعرف على الوجوه في Windows Hello، وميزات Windows Studio.

وتأتي نسخة هذه الحواسب المجهزة بمعالج Snapdragon X Plus بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وسعرها سيكون نحو 1099 دولارا، أما النسخة المزودة بمعالج Snapdragon X Elite فحصلت على ذواكر وصول عشوائي بسعة 32 غبغابايت، وشاشة تعمل باللمس، وسعرها سيكون 1249 دولارا تقريبا.

المصدر: overclockers.ru