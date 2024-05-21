هاتف منافس من vivo يأتي بتصميم أنيق وتقنيات ممتازة (فيديو)

بدأت vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي هاتف vivo Y200 GT بهيكل مقاروم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.775.98) ملم، وزنه 194غ، وتميز بالتصميم الأنيق للإطار الذي وضعت فيه عدسات الكاميرا الخلفية.

حصل الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 453 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج متين مضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة(50+2) ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وأسعار نسخه في الأسواق العالمية ستبدأ من 230 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena