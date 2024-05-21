آبل تطلق تحديثات جديدة لمعالجة مشكلة أرقت مستخدمي أجهزتها المحمولة

أعلنت آبل عن إطلاق تحديثات لأنظمة تشغيل أجهزتها المحمولة، لمعالجة مشكلة اشتكى منها المستخدمون مؤخرا.

وأشارت آبل إلى أنها أطلقت تحديث iOS 17.5.1 الجديد لمعالجة مشكلة ظهور الصور القديمة المحذوفة في تطبيق الصور في هواتف آيفون، إذ اشتكى بعض مستخدمي الهواتف من أن الصور القديمة باتت تظهر من جديد في التطبيق بعد أن كانت محذوفة منذ فترات طويلة.

وأطلقت آبل أيضا تحديث iPadOS 17.5.1 لحواسبها اللوحية لمعالجة نفس المشكلة، ونصحت المستخدمين بتحميل أحدث نسخة من النظام بأسرع وقت.

ولتحميل التحديثات الجديدة في الأجهزة المحمولة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أوGeneral، ومن ثم خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update، وبعدها خيار "تحميل وتثبيت" Download and Install.

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وتأتي هذه التحديثات بعد أسبوع تقريبا من إطلاق آبل تحديث iOS 17.5 ، والذي حمل معه العديد من الميزات الإضافية لهواتف آيفون، منها ميزات أمان جديدة، وميزات لخدمات "الأخبار" في الهواتف.

المصدر: appleinsider.ru