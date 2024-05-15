آبل تطلق تحديثا جديدا يمنح هواتف آيفون ميزات إضافية

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، يمنح هواتف آيفون عدة ميزات جديدة.

ومن بين الميزات التي حملها تحديث iOS 17.5 للمستخدمين إمكانية حماية الهاتف من المراقبة من خلال أجهزة AirTags وأجهزة التتبع الأخرى، فعند تفعيل الميزة الجديدة سيعطي الهاتف إشعارات في حال تم إقرانه بأية أجهزة تتبع، ليقوم المستخدم بإيقاف إشارات تلك الأجهزة.

وحصلت خدمة "الأخبار" في هواتف آيفون على وضعية "عدم الاتصال" للوصول إلى موجز الأخبار عند عدم توفر اتصال بالإنترنت.

ومع التحديث الجديد يستطيع مستخدمو FaceTime حظر أي شخص بشكل فوري عند إجراء المكالمات الجماعية.

ويوفر تحديث iOS 17.5 للمستخدمين المتواجدين في أوروبا إمكانية تحميل التطبيقات مباشرة من مواقع المطورين، ودون الحاجة لاستخدام متجر App Store.

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كما حمل التحديث إصلاحات لعدة ثغرات برمجية كانت موجودة في أنظمة iOS، ومنح تطبيق "بودكاست" إمكانيات أكبر لتغيير ألوان خلفيات واجهات العرض، إضافة إلى خلفيات جديدة لساعات Apple Watch.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أوGeneral، ومن ثم خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update، وبعدها خيار "تحميل وتثبيت" Download and Install.

المصدر: appleinsider.ru