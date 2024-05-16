روسيا بصدد إنشاء نظام مثيل لـ"ستارلينك"

أعلن القائم بأعمال وزير الرقمنة والاتصالات الروسية مقصود شادايف أن إنشاء شبكة أقمار صناعية مثيلة لـ"سترلينك" التابعة لـ إيلون ماسك من أولويات وزارته، خلال الأعوام الـ6 القادمة.

قال القائم بأعمال وزير الرقمنة والاتصالات الروسية مقصود شادايف في كلمة ألقاها أمس في مجلس الدوما الروسي إن إنشاء منظومة مثيلة لشبكة "ستارلينك" الأمريكية ستصبح إحدى المهام المحورية لوزارة الرقمنة الروسية في الأعوام الستة القادمة.

إقرأ المزيد

وأضاف قائلا:"مشروعي المفضل هو مشروع إنشاء منظومة الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض على غرار منظومة "ستارلينك" لـ إيلون ماسك"، وهو مشروع طموح ومهم بالنسبة إلينا".

وعلاوة على ذلك ذكر شادايف أن ضمن أولويات وزارة الرقمنة تطوير خدمات الرقمنة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذلك دعم قطاع التقنيات العالية، بما في ذلك إنشاء المرافق الإنتاجية القائمة عليها.

يذكر أن شركة "بيورو – 1440" الروسية، بصفتها فرعا لشركة "إكس هولدينغ" الفضائية، كانت قد تعهدت في وقت سابق بإطلاق الإنترنت الفضائي الخاص بعد 3 أعوام.

المصدر: تاس