أبرز مواصفات iPad Pro 13 الجديد من آبل

كشفت آبل عن مجموعتها الأحدث من الحواسب اللوحية والتي ضمت iPad Pro 13 الجديد الذي حصل على مواصفات منافسة ومعالج متطور.

ويأتي حاسب iPad Pro 13 الجديد بهيكل مصنوع من الألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (281.6/215.5/5.1) ملم، وزنه 579 غ.

أما شاشاته فأتت Ultra Retina Tandem OLED بمقاس 13.0 بوصة، دقة عرضها (2752/2064) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

ويعمل الجهاز بنظام iPadOS 17.4، ومعالج M4 الجديد من آبل، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 265/512 غيغابايت، و1 و2 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية أتت بدقة 12 ميغابيكسل فيها مستشعر يساعدها على التقاط صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل وزودت بتقنيات التعرف على الوجوه.

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وحصل الحاسب على تقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومستشعر Face ID، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية، ومنفذ USB Type-C 4 للشحن ونقل البيانات، وتقنيات GPS وGLONASS، وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات "بلوتوث-5.3"، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.

المصدر: gsmarena